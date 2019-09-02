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  • 02.09.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 18:12

ne zaman çıkacak? kimleri kapsayacak? İşte son durum...

Yüz binlerce memurun yakından takip ettiği ye ilişkin son detaylar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek göstergeye ilişkin yasanın kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış yaşanacak. Bu nedenle sorusu arama motorlarında araştırılıyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca hemşire, polis, öğretmen ve memurun gözü kulağı bu sorunun yanıtında. Merakla beklenen 3600 ek göstergeye ilişkin son gelişmeler merakla araştırılıyor. Konu hakkında merak edilen soruların başında 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu yer alıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında son detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek göstergenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

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