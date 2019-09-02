2 Eylül tarihinde güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş internette bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar tarafından ardı ardına yapılan faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları...

İşte 2 Eylül güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.49