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  • 02.09.2019 18:29
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 18:29

ne kadar? İşte , , , Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut leri son durum

ların peş peşe nda indirime gitmesiyle birlikte kredi çekme düşüncesi olan pek çok kişi kredi oranları hakkında araştırma yapıyor. Konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2 Eylül ları ne kadar oldu? İşte , , , Vakıfbank ihtiyaç, taşıt, konut faiz oranları...

2 Eylül kredi faiz oranları ne kadar oldu?

2 Eylül tarihinde güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş internette bu soruyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar tarafından ardı ardına yapılan faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları...

İşte 2 Eylül güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.49

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