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  • 02.09.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 02.09.2019 17:36

'da 10 Eylül'e kadar 30 bin işçi aranıyor! başvuru şartları

yine binlerce kişinin iş umudu oluyor. İki yıl içerisinde 2 milyon kişiye istihdam yaratmayı hedefleyen İŞKUR'da 10 Eylül'e kadar yayınlanan ilanlar aracılığı ile 30 bin daimi personel aranıyor. Güvenlikten, kasiyerliğe; aşçılıktan, elektrikçiye kadar 55 farklı meslek grubunda alımlar sürerken vatandaşlar da İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulduğunu merak ediyor. Peki na nasıl başvurulur? neler? İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR eleman alım şartları ve meslek grupları ile ilgili detaylar...

Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon kişiye istihdam yaratan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yine binlerce kişiye iş umudu oluyor. İŞKUR'da yayınlanan son ilanlarda Türkiye genelinde vasıflı ya da vasıfsız olmak üzere toplam 55 meslek grubunda toplam 30 bin daimi personel aranıyor. İŞKUR sitesi üzerinden yayınlanan güncel iş ilanlarında 46 bin 772 farklı iş ilanı bulunuyor. Peki İŞKUR güncel iş ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım şartları neler? İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR eleman alım şartları ve meslek grupları ile ilgili detaylar...

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