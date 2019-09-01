Dolar son dakika... Dolardaki ABD-Çin ticaret savaşı kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kuru haftanın son işlem gününde 5.83 bandında seyretmişti. Önümüzdeki günlerde piyasaların gözü, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,8292

Satış: 5,8385

EURO

Alış: 6,4031

Satış: 6,4216