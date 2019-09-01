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  • 01.09.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 09:33

son dakika: 1 Eylül ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika... Son günlerde yukarı yönlü dalgalı seyir izleyen , haftanın son işlem gününde 5.83 civarında kapanmıştı. Yatırımcılar güncel ve dolar kurlarını merak ediyor. Piyasalarda eylül ayındaki yoğun veri gündemi takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolardaki ABD-Çin ticaret savaşı kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kuru haftanın son işlem gününde 5.83 bandında seyretmişti. Önümüzdeki günlerde piyasaların gözü, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,8292
Satış: 5,8385

EURO
Alış: 6,4031
Satış: 6,4216

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