Dolar son dakika... Dolardaki ABD-Çin ticaret savaşı kaynaklı dalgalanmalar devam ediyor. Dolar kuru haftanın son işlem gününde 5.83 bandında seyretmişti. Önümüzdeki günlerde piyasaların gözü, merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Eylülde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak çok sayıdaki veri, ekonomiyi gündemin ilk maddeleri arasına sokacak. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Eylül güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,8292
Satış: 5,8385
EURO
Alış: 6,4031
Satış: 6,4216
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.