Altın fiyatları son dakika... Piyasalar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı dolayısyıla kapalıydı. Haftanın son işlem günü olan 29 Ağustos'ta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Eylül Pazar günü gram altın 285,36 liradan alınırken, 285,44 liradan satılıyor.