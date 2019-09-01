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  • 01.09.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 01.09.2019 11:26

Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? 1 Eylül yeni sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 Eylül

Sigara fiyatlarına zam konusunda araştırmalar sürüyor. Sosyal medyada çıkan zam iddiaları sonrası vatandaşlar konusunda gelecek haberleri bekliyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan iddiaların ardından sigara firması British American Tobacco Türkiye iddiaları yalanlamıştı. Peki, Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? 1 Eylül yeni sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 Eylül ...

Sigaraya 5 TL zam gelecek mi?

Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz ay yapılan 3'er TL zammın ardından yeniden zam yapılacağı gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan 5 TL zam iddiaları sonrası tiryakiler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sigara fiyatlarına 3 Eylül itibarıyla 5 TL zam yapılacağı konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz gün British American Tobacco Türkiye tarafından iddialar yalanlanmıştı. Peki, Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? 1 Eylül yeni sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 Eylül tekel sigara fiyatları...

SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya çıkan sigara zammı iddiaları sonrası tiryakiler tedirgin halde. 3 TL'lik zammın ardından yeniden zam yapılacağı konuşuluyor. Takipçisi yüksek bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL zammın 3 Eylül itibarıyla geleceği iddia edildi. Ancak British American Tobacco Türkiye bu iddiaları yalanladı. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

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