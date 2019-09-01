Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz ay yapılan 3'er TL zammın ardından yeniden zam yapılacağı gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan 5 TL zam iddiaları sonrası tiryakiler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sigara fiyatlarına 3 Eylül itibarıyla 5 TL zam yapılacağı konuşuluyor. Ancak geçtiğimiz gün British American Tobacco Türkiye tarafından iddialar yalanlanmıştı. Peki, Sigaraya 5 TL zam gelecek mi? 1 Eylül yeni sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 Eylül tekel sigara fiyatları...

SİGARAYA 5 TL ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya çıkan sigara zammı iddiaları sonrası tiryakiler tedirgin halde. 3 TL'lik zammın ardından yeniden zam yapılacağı konuşuluyor. Takipçisi yüksek bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sigara fiyatlarına 5 TL zammın 3 Eylül itibarıyla geleceği iddia edildi. Ancak British American Tobacco Türkiye bu iddiaları yalanladı. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.