EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Meclis'e gelecek mi? EYT Meclis'e ne zaman gelecek? Emeklilikte yaşa takılanların sorunları yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek mi? EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Bazı çevrelerin EYT'nin çözümü konusunda kafa yormak yerine hükümeti eleştirmek için sadece muhalefet olsun diye EYT'lilerin sorunlarını kullanılmasına MHP'den tepki geldi.
31 Ağustos EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'de Finlandiya ve Almanya formülü nedir?
EYT yani erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlar ise EYT gelişmelerini dikkatle takip ediyor. Bu anlamda Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yapmıştı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var. En uygulanabilir olanlar Almanya ve Finlandiya modeli. Peki 31 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nelerdir? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar
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