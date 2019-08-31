EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Meclis'e gelecek mi? EYT Meclis'e ne zaman gelecek? Emeklilikte yaşa takılanların sorunları yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek mi? EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Bazı çevrelerin EYT'nin çözümü konusunda kafa yormak yerine hükümeti eleştirmek için sadece muhalefet olsun diye EYT'lilerin sorunlarını kullanılmasına MHP'den tepki geldi.