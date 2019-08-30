TLREF hamlesi

Borsa İstanbul, uluslararası standartlarla uyumlu bir TL referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere Türk Lirası referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu. Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" dedi. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Murat Çetinkaya da "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" açıklamasını yaptı.
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