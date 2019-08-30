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, uluslararası standartlarla uyumlu bir TL referans oranı olan 'i oluşturdu. Bakan Albayrak, "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için larımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere referans faizi 'TLREF', bünyesinde oluşturuldu. kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" dedi.

TLREF hamlesi
Borsa İstanbul, uluslararası standartlarla uyumlu bir TL referans oranı olan 'i oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için larımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere referans faizi 'TLREF', bünyesinde oluşturuldu. Yeni Ekonomi Programı kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" dedi. AŞ Genel Müdürü Murat Çetinkaya da "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" açıklamasını yaptı.

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