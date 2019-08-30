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  • 30.08.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 10:11

! Cuma , , çeyrek tam, fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde altın fiyatlarında belirgin bir artış göze çarpıyor. Bu bağlamda altın fiyatı ne kadar araştırmaları da artmış durumda. Altın fiyatları resesyon endişelerinin olduğu bir ortamda yükselirken, işlemciler ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve küresel merkez bankalarının faizlere ilişkin yönlendirmesini yakından izliyorlar. Peki, bugün gramı, , ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları... 30 Ağustos Cuma günü gram altın 289,57 liradan alınırken, 289,61 liradan satılıyor. Diğer detaylar haberimizde

Altın yükselişte! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 467,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 yükselişle 287,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ağustos canlı altın fiyatları... Altın, kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. En az reaktif kimyasal elementlerden biri olan altın, normal koşullar altında katı haldedir. Genellikle doğal formunda külçe veya tane olarak kayalarda, madenlerde ve alüvyon birikintilerinde meydana gelir

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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 30 Ağustos Cuma 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek tam, yarım altın fiyatları ne kadar?
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