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  • 29.08.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 18:33

Son dakika: 'tan açıklaması

, "Finansal mimarimizde çalışabilmemiz için riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi “”, BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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