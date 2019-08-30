ücretleri yasalarınkoruması altında.ücret ödenmesinibir sisteme bağlayarak,kurallarını da belirliyor.Buna göre işçinin hakettiği maaş, prim, ikramiyegibi tüm ödemeler nakitolarak yapılıyor. Ücretinödenme süreleri dekanunla belirleniyor. Bunagöre ücret en geç ayda birödeniyor. Sözleşmeler ileödeme süresi 1 haftayakadar indirilebiliyor. Fakat1 ayı geçemiyor.