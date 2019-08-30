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ı geç yatan çalışanlar dikkat! Maaşın geç yatması tazminat ödetir mi?

Zorlayıcı sebepler dışında 20 gün geciken ücret çalışana hem tazminat kazandırıyor hem de işi yapmama hakkı veriyor. Peki ücretini zamanında alamayan işçiler ne yapmalı? en fazla ne kadar gecikebilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , maaşı geç yatan çalışanları ilgilendiren soruları cevapladı. İşte detaylar...



Çalışanların ücretleri yasaların koruması altında. İş Kanunu ücret ödenmesini bir sisteme bağlayarak, kurallarını da belirliyor. Buna göre işçinin hak ettiği maaş, prim, ikramiye gibi tüm ödemeler nakit olarak yapılıyor. Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Buna göre ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ayı geçemiyor.

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