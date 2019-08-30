Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lerin yanında. KOBİ'lere bu alanda verilecek desteğin sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni teknoloji geliştiren, bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
- Ekonomi
- 30.08.2019
- Gazete
KOBİ’ler teknoloji ile büyüyecek
Teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’ler destekleniyor. Bakan Varank, ‘Önümüzdeki günlerde 71.5 milyon liralık destek KOBİ’lerimizle buluşmuş olacak. Desteklerimiz sürecek’ dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lerin yanında. KOBİ'lere bu alanda verilecek desteğin sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni teknoloji geliştiren, bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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