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’ler teknoloji ile büyüyecek

Teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen ’ler destekleniyor. , ‘Önümüzdeki günlerde 71.5 milyon liralık destek KOBİ’lerimizle buluşmuş olacak. Desteklerimiz sürecek’ dedi.

KOBİ’ler teknoloji ile büyüyecek


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji geliştiren, üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lerin yanında. KOBİ'lere bu alanda verilecek desteğin sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni teknoloji geliştiren, bunları üretim süreçlerine adapte eden işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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