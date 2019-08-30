İhracat gaza bastı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana Planı'nı açıkladı. 17 hedef ülke seçtiklerini belirten Pekcan, "Bu ülkeleri ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Makine, otomotiv, elektrikelektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak" dedi. 2023 için 226.6 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Pekcan, şöyle konuştu: "Yüksek teknolojili yatırımcıları üretime davet ediyoruz. Rotamız ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye."
- Ekonomi
- 30.08.2019
- Gazete
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