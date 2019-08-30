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gaza bastı

, Ana Planı'nı açıkladı. 17 hedef ülke seçtiklerini belirten Pekcan, "Bu ülkeleri , , , Etiyopya, Fas, , , , , , , Kenya, , , Özbekistan, ve Şili olarak belirledik. Makine, , elektrikelektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas ile hedefimiz ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak" dedi.

İhracat gaza bastı
, İhracat Ana Planı'nı açıkladı. 17 hedef ülke seçtiklerini belirten Pekcan, "Bu ülkeleri , , , Etiyopya, Fas, , , , , , , Kenya, , , Özbekistan, ve Şili olarak belirledik. Makine, , elektrikelektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz ındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak" dedi. 2023 için 226.6 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Pekcan, şöyle konuştu: "Yüksek teknolojili yatırımcıları üretime davet ediyoruz. Rotamız ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye."

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