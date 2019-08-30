Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar, ilk baştaki dalgalanmanın ardından azalan resesyon endişelerinin piyasaları yatıştırmasıyla güvenli liman yen karşısında kazanımlarını korudu ancak sterlin yatırımcıların zorlu bir Brexit konusunda giderek daha fazla endişelenmeleriyle kayıplarını toparladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ağustos güncel döviz kurları... Dolar/TL saat 07:12'de 5.8383/5.8433'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin Eylül ayında ABD'de yapılması planlanan yüz yüze ticaret görüşmelerini ele almakta olduklarını belirtti.