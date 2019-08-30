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  • 30.08.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 17:26

ve ne kadar oldu? : ? İşte

: Bankalararası piyasada dolar/TL bu sabah 5,83 civarında seyir ediyor. Peki bugün ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde... Bugün, yurtiçinde TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri ile temuz ayı dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8510 seviyesinin direnç, 5,7550'nin destek konumuna geldiğini kaydetti. ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL'de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47'ye kadar yükselmiş ancak burada kalıcı olmamıştı. Euro ve ne kadar oldu? ? İşte

30 Ağustos dolar kuru bugün ne kadar?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar, ilk baştaki dalgalanmanın ardından azalan resesyon endişelerinin piyasaları yatıştırmasıyla güvenli liman yen karşısında kazanımlarını korudu ancak sterlin yatırımcıların zorlu bir Brexit konusunda giderek daha fazla endişelenmeleriyle kayıplarını toparladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Ağustos güncel döviz kurları... Dolar/TL saat 07:12'de 5.8383/5.8433'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin Eylül ayında ABD'de yapılması planlanan yüz yüze ticaret görüşmelerini ele almakta olduklarını belirtti.

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