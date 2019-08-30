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  • 30.08.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 30.08.2019 12:45

SSK, SGK, Bağkur ı hesaplama! ?

Çalışanların en büyük hayali olan emekli maşları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çalışırken yapılan ödemeye göre ı almak mümkün olabiliyor. Uzun süreli çalışan ve yüksek miktarda prim ödeyen kişiler ise yüksek emekli maaşları alıyor. Emekli maaşları yılda 2 kere yani ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve " kısmını gelin ve hangi koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz.

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