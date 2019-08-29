Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kayıtlı olan bir vatandaşın çalışma özgeçmişini gösteren belgeye SGK Hizmet Dökümü denir. Çalışma hayatında oldukça önemli bir yeri olan SGK hizmet dökümünde, kişinin tüm sigortalık bilgileri yer alır. Bu bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz. SGK hizmet dökümü almanın iki yolu vardır. Bunlardan birincisi ve en pratiği, e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulamadır. İkincisi ise kimlik kartı ile herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne gidip gişe memuru vasıtasıyla yapılan sorgulamadır. Bu yöntem meşakkatli bir yoldur ve günümüzde pek tercih edilmemektedir.