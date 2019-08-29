E-Nabız, vatandaşların sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine internet aracılığıyla erişebildikleri bir sistemdir. E-Nabız sistemi ile muayene, tetkik, tedavi ve ilaç gibi tüm sağlık bilgilerinize ulaşabilir, tıbbi özgeçmişinizi de tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz. E-Nabız anasayfanın sol kısmında bulunan seçeneklerden "Tahlil" bölümünden tahlil sonuçlarınızı sorgulayabilir, "Görüntülerim" kısmından röntgen, MRI gibi görüntülerinizin sonuçlarına bakabilir, "Reçetelerim" sekmesinden ise size verilen ilaçları öğrenebilirsiniz.

Tahlil Sonuçları Nasıl Öğrenilir? TIKLA ÖĞREN!

E-Nabız sisteminde sağlık verileriniz kayıtlı ise sistemde "Sağlık Geçmişim" sayfasını tıklayarak geçmiş muayenelerinizi bu ekranda görebilirsiniz. Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan "Takvim" alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi de görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili son aktiviteleri, son erişim ve hasta ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

Sisteme ekleyeceğiniz tansiyon, şeker, nabız, ağırlık gibi sağlık bilgilerinizi ise "Sağlık Profilim Sayfası"ndan görebilirsiniz.

Teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini attırmak için oluşturulan E-Nabız sistemi, vatandaşların süresini ve sınırını belirlediği yetki çerçevesinde, sağlık kayıtlarının hekimler tarafından değerlendirilmesine olanak verir. Vatandaşların sağlık kuruluşlarında zaman kaybetmesinin önüne geçilir ve hekim-vatandaş arasında güçlü bir iletişim ağının kurulması sağlanır.

Sağlık Bakanlığı'nın bir hizmeti olan E-Nabız ile sağlık verilerinizi görüntülemek ücretsizdir.

E-Nabız Sistemine Giriş Nasıl Yapılır?

Kişisel verilerin korunması esasına dayanarak oluşturulan E-Nabız sistemine giriş için ilk olarak kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi gerekir. Sistemde yer alan bilgileri sizin haricinizde yalnızca yetkilendirilmiş hekimler görebilir.

E-devlet kapısı üzerinden E-devlet şifresi, E-imza veya mobil imzanızı kullanarak T.C kimlik numaranız ile beraber sisteme kayıt olabilirsiniz. E-Devlet şifreniz yoksa, PTT'ye başvuruda bulunabilirsiniz.

Bunun dışında, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı aile hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza iletilen tek kullanımlık erişim kodu ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Nabız giriş ekranı için TIKLAYINIZ.

E-Devlet Şifresini Kullanarak E-Nabız Girişi Nasıl Yapılır?

E-Nabız ana sayfasına girin.

Sayfanın en altında yer alan E-devlet girişine tıklayın.

E-Devlet girişine tıkladığınızda kimlik doğrulama için E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için ilk ekranda "Kullanım Şartları" bulunur. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "E-Nabız Sistemi kullanım şartlarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyin.

Sonraki aşamada sistem üzerinde kişisel bilgilerinizi girin.

Paylaşım Seçenekleri'nden, kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimesini istediğinizi seçebilirsiniz. "Paylaşım Seçenekleri'nde "Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu)", "Aile hekimim verilerimi görsün", "Muayene olduğum hekim verilerimi görsün ", "Muayene olduğum hastanedeki tüm hekimler verilerimi görsün", "Sağlık Bakanlığı'ndaki tüm hekimler verilerimi görsün" seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.

Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise erişim bilgileridir. Bu bölümde cep telefonu bilgilerinizi girin ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz E-Nabız şifrenizi oluşturun. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu "Onay Kodu" alanına yazarak, E-Nabız aktifleştirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.