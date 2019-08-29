kyk.gsb.gov.tr: Heyecanla beklenen KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler büyük bir merakla sonuç ekranını araştırıyorlar. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu, beyanları değerlendirdi. Ardından sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında barınmak için belirlenen tarihlerde müracaat eden öğrencilerden yurda kesin kayıtta istenen belgeleri haberimizde derledik. Peki KYK yurt kayıtları e-devlet'ten nasıl yapılacak? İşte KYK 2019 -2020 KYK yurt kayıt başvuru belgeleri ve evrakları.