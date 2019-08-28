İstanbul Havalimanı'nın ülkemizin uluslararası aktarma merkezi olma iddiasını bir adım daha öteye taşıdığını kaydeden Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, "İstanbul Havalimanı lojistik sektörü açısından büyük önem taşıyan bir adımdır. Türkiye, İstanbul Havalimanı ile dünya üzerindeki büyük kargo hub noktalarından biri haline gelmeyi hedeflemekte. Bu doğrultuda Yeni Havalimanı'nın diğer ulaşım modları ile bağlantı yatırımları eş zamanlı olarak yürütülmeye devam etmekte" diye konuştu.
Tüm fazları tamamlandığında 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak olan İstanbul Havalimanı'nın Avrupa pazarında daha büyük bir paya sahip olması adına diğer havalimanlarımızda da hava kargo faaliyetlerini artırıcı ve teşvik edici planlamalar yapılması gerektiğinin altını çizen Eldener, "Filo yapıları ve operasyon alanları genişletilmeli" dedi.
EKONOMİYE DEV KATKI
İstanbul Havalimanı'ndaki Kargo Şehri projesinin de mevcut planlar arasında yer almakta olduğunu anlatan Eldener, "Bu şehrin toplam büyüklüğünün 1.4 milyon metrekare olması beklenmekte. Proje tamamlandığında ise Avrupa ile küresel anlamda daha geniş bir taşımacılık ağı oluşması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
'LOJİSTİK OLMAZSA OLMAZ'
Emre Eldener, Türk lojistik sektörünün 2017 yılında 300 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, "2018'de sektörün büyüklüğü 372 milyar lira oldu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 12'sine denk geliyor. Bu da lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor. Bu yıl daha da büyüyoruz" diye konuştu.
50 MİLYAR DOLARA KOŞUYORUZ
İhracatta düzenli artış olduğunu kaydeden Eldener, "İhracat ülkemiz için çıkış yolu. Yalnızca mal değil, hizmet ihracatı da bunun bir parçası. Birkaç yıl içinde 50 milyar dolara yakın bir hizmet ihracatı beklentisi içindeyiz" dedi.
ENTEGRE TAŞIMACILIK İLE HEDEF AFRİKA
Tek modlu taşımacılık yerine deniz yolu ve karayolu taşımacılığıyla entegre edilebilecek şekilde demiryolu ve intermodal taşımacılığın daha yoğun kullanılabileceği seçenekler üzerinde çalışıldığını belirten Eldener, şöyle konuştu:
"Mevcut kombine ve intermodal taşımacılık kapasitesinin artırılması yönünde çabalar sürdürülüyor. Bu çerçevede oluşturulacak işbirlikleriyle hem Orta Asya yönünde taşımacılık kapasitesinin artırılması, hem de sahra altı Afrika pazarlarına yönelik çözümlerin yaygınlaştırılması taşımacılık sektörünün gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca sadece doğu-batı ekseninde değil, kuzey-güney ekseninde de deniz yolu ve demiryolu kombinasyonlarıyla taşımacılık seçenekleri artırılmaya çalışılıyor."
HAVAYOLU İLE TAŞIMA UÇTU
Türkiye'de havayolu ile taşınan yük miktarı 2002-2018 arasında 2012 yılı hariç sürekli olarak artış gösterdi. 2002-2003 yıllarında 1 milyon tonun altında olan yıllık havayolu yük taşımacılığı 2018 yılında 3.8 milyon tona ulaştı. İç hatlarda taşınan yük miktarı bu dönemde 5 katına çıkarken, dış hatlarda taşınan yük miktarı 0.7 milyon tondan 2.9 milyon tona yükseldi.
Tüm fazları tamamlandığında 5.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak olan İstanbul Havalimanı'nın Avrupa pazarında daha büyük bir paya sahip olması adına diğer havalimanlarımızda da hava kargo faaliyetlerini artırıcı ve teşvik edici planlamalar yapılması gerektiğinin altını çizen Eldener, "Filo yapıları ve operasyon alanları genişletilmeli" dedi.
EKONOMİYE DEV KATKI
İstanbul Havalimanı'ndaki Kargo Şehri projesinin de mevcut planlar arasında yer almakta olduğunu anlatan Eldener, "Bu şehrin toplam büyüklüğünün 1.4 milyon metrekare olması beklenmekte. Proje tamamlandığında ise Avrupa ile küresel anlamda daha geniş bir taşımacılık ağı oluşması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu.
'LOJİSTİK OLMAZSA OLMAZ'
Emre Eldener, Türk lojistik sektörünün 2017 yılında 300 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, "2018'de sektörün büyüklüğü 372 milyar lira oldu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 12'sine denk geliyor. Bu da lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor. Bu yıl daha da büyüyoruz" diye konuştu.
50 MİLYAR DOLARA KOŞUYORUZ
İhracatta düzenli artış olduğunu kaydeden Eldener, "İhracat ülkemiz için çıkış yolu. Yalnızca mal değil, hizmet ihracatı da bunun bir parçası. Birkaç yıl içinde 50 milyar dolara yakın bir hizmet ihracatı beklentisi içindeyiz" dedi.
ENTEGRE TAŞIMACILIK İLE HEDEF AFRİKA
Tek modlu taşımacılık yerine deniz yolu ve karayolu taşımacılığıyla entegre edilebilecek şekilde demiryolu ve intermodal taşımacılığın daha yoğun kullanılabileceği seçenekler üzerinde çalışıldığını belirten Eldener, şöyle konuştu:
"Mevcut kombine ve intermodal taşımacılık kapasitesinin artırılması yönünde çabalar sürdürülüyor. Bu çerçevede oluşturulacak işbirlikleriyle hem Orta Asya yönünde taşımacılık kapasitesinin artırılması, hem de sahra altı Afrika pazarlarına yönelik çözümlerin yaygınlaştırılması taşımacılık sektörünün gündeminde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca sadece doğu-batı ekseninde değil, kuzey-güney ekseninde de deniz yolu ve demiryolu kombinasyonlarıyla taşımacılık seçenekleri artırılmaya çalışılıyor."
HAVAYOLU İLE TAŞIMA UÇTU
Türkiye'de havayolu ile taşınan yük miktarı 2002-2018 arasında 2012 yılı hariç sürekli olarak artış gösterdi. 2002-2003 yıllarında 1 milyon tonun altında olan yıllık havayolu yük taşımacılığı 2018 yılında 3.8 milyon tona ulaştı. İç hatlarda taşınan yük miktarı bu dönemde 5 katına çıkarken, dış hatlarda taşınan yük miktarı 0.7 milyon tondan 2.9 milyon tona yükseldi.
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