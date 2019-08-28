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  • 28.08.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 11:13

'da taksilere ne kadar yapıldı?

'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20, taksilere ise 25 geldi. İstanbul Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. UKAME toplantısında sadece taksilerin değil minibüs ve servislerin ücretlerine de zam yapıldı. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 13, minibüslere yüzde 20 zam geldi. Yapılan haberler sonucunda İstanbul'da taksilere ne kadar zam geldiği, nın ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki taksimetre açılış fiyatı kaç para oldu? İşte İstanbul kısa mesafe taksi fiyatı ve tüm detaylar

İstanbul'da taksilere ne kadar zam yapıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantıda; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da taksilere gelen zam araştırılıyor. Peki, taksilere ne kadar zam geldi 2019? Taksimetre açılış fiyatı nedir? Ayrıntılar haberimizde... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. m beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı.

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