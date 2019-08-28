İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki (UKOME) toplantıda; okul servisi, minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da taksilere gelen zam araştırılıyor. Peki, taksilere ne kadar zam geldi 2019? Taksimetre açılış fiyatı nedir? Ayrıntılar haberimizde... Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOM'e temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. m beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı.