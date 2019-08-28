İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Minibüs ücretlerine ise yüzde 25 zam yapıldı. Söz konusu zam haberlerinin ardından minibüslere ne kadar zam geldiği, kısa mesafe ücretinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da minibüslere ne kadar zam geldi 2019? Ayrıntılar haberimizde... İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, "Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu." dedi.