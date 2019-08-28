Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 11:17

'da 2019? kaç para?

'da minibüslere ne kadar geldi? (UKOME) tarafından yapılan toplantı sonrası İstanbul'da uygulanacak yeni yolcu ücret tarifesi açıklandı. ne yüzde 25 oranında zam yapıldı. Peki, Kısa mesafe ? Detaylar haberimizde... Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da minibüs ücretleri ne kadar oldu 2019?

İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Minibüs ücretlerine ise yüzde 25 zam yapıldı. Söz konusu zam haberlerinin ardından minibüslere ne kadar zam geldiği, kısa mesafe ücretinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da minibüslere ne kadar zam geldi 2019? Ayrıntılar haberimizde... İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Kazım Bilge, "Minibüs üzerine 26 aydır zam almayan bir toplumuz. Çok mağdur olduğumuzu ileterek bize verilen sözler çok doyurucu olmasa da %20 gibi zamlarla bu sefer ki toplantının bitişi oldu. Esnafında en azından bir nebze de olsa yüzü güldü. Bu bir başlangıçtır. İndi bindi 2 TL idi, 2 buçuk TL oldu. Mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler 3 TL oldu." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul'da minibüs ücretleri ne kadar oldu 2019? Kısa mesafe minibüs ücreti kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri