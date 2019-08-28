Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. Bu anlamda işten haklı bir nedeni yokken ayrılan işçi, istifa etmiş kabul ediliyor. İstifa durumunda işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabiliyor. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı, istifa durumunda alınabilir mi? İŞKUR işsizlik maaşı için ise; hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.