Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber geldi. Bu anlamda işten haklı bir nedeni yokken ayrılan işçi, istifa etmiş kabul ediliyor. İstifa durumunda işçi bazı haklarını yitirdiği gibi işverene tazminat ödemek zorunda bile kalabiliyor. Peki işçinin 10 aya kadar geçimini sağlamasına yardımcı olan işsizlik maaşı, istifa durumunda alınabilir mi? İŞKUR işsizlik maaşı için ise; hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İŞKUR işsizlik maaşı kaç para, başvuru alım şartları nedir? İstifa eden tazminat nasıl alır?
İşveren tarafından işçinin ücreti sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse haklı nedenle fesih hakkı doğar ve işsizlik maaşı alınır. Sadece işten atılanlar değil belli şartların oluşması durumunda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabilir. Bu konudaki mevzuat hükmü açık. Ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçiye işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ama haklı fesihle istifa edenler ise haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.
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