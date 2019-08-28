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  • 28.08.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 10:38

Son dakika: arttı

(), ağustos ayına ilişkin ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 80,7'den 87,1'e yükseldi.

Ekonomide sevindiren haber

ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 7,9 artışla 80,7'den 87,1'e çıktı.

(), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 7,9 artarak 87,1'e yükseldi. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi 58,3, reel kesim güven endeksi 102,1, hizmet sektörü güven endeksi 89,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi 95 ve inşaat sektörü güven endeksi 55,5 değerine yükseldi.

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