Bugünkü
Takvim

2 bin marka buluşuyor

2 bin marka buluşuyor
Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek. 4-7 Eylül tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de 80 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek da, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde marka ürünlerini sergileyecek. Fuara 90 ülkeden alıcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi katılacak. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "3.5 milyar dolarlık bir iş hacminin beklendiği Food , sektör ihracatına sağlayacağı yüzde 30'luk katkısıyla sektöre can suyu olacak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2 bin marka buluşuyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri