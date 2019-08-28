2 bin marka buluşuyor

Gıda ve içecek sektörü CNR Food İstanbul Fuarı'nda bir araya gelecek. 4-7 Eylül tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de 80 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek fuarda, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde marka ürünlerini sergileyecek. Fuara 90 ülkeden alıcı ve 50 binin üzerinde ziyaretçi katılacak. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "3.5 milyar dolarlık bir iş hacminin beklendiği CNR Food İstanbul, sektör ihracatına sağlayacağı yüzde 30'luk katkısıyla sektöre can suyu olacak" dedi.
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- 28.08.2019
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