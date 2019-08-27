Altın fiyatlarında son dakika hareketlilik... Altın fiyatları Trump'ın Çin'le olası uzlaşma sinyali vererek ticaret savaşında tırmanma endişelerini yatıştırmasıyla dün gördüğü altı yıldan uzun sürenin zirvesinden gerileyerek yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,528.10 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos canlı altın fiyatları...

27 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

27 Ağustos Salı günü gram altın 287,18 liradan alınırken, 287,23 liradan satılıyor.