Altın fiyatlarında son dakika hareketlilik... Altın fiyatları Trump'ın Çin'le olası uzlaşma sinyali vererek ticaret savaşında tırmanma endişelerini yatıştırmasıyla dün gördüğü altı yıldan uzun sürenin zirvesinden gerileyerek yatay seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,528.10 dolarda bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos canlı altın fiyatları...
27 Ağustos tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
27 Ağustos Salı günü gram altın 287,18 liradan alınırken, 287,23 liradan satılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.