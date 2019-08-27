Dolar son dakika... Bazı yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşına kısa sürede bir çözüm bulunabilmesine ilişkin beklentilerini azaltmasıyla Asya piyasalarında sert yükseliş gerçekleşmişti. Dolar/TL dün gece saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ancak piyasaların açılmasıyla toparlandı ve 5.80 bandında seyir izledi. İşte 27 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,8240

Satış: 5,8275

EURO

Alış: 6,4673

Satış: 6,4728

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.