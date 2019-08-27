Dolar son dakika... Bazı yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşına kısa sürede bir çözüm bulunabilmesine ilişkin beklentilerini azaltmasıyla Asya piyasalarında sert yükseliş gerçekleşmişti. Dolar/TL dün gece saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ancak piyasaların açılmasıyla toparlandı ve 5.80 bandında seyir izledi. İşte 27 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,8240
Satış: 5,8275
EURO
Alış: 6,4673
Satış: 6,4728
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.
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