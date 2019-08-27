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  • 27.08.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 09:25

son dakika yükselişte! 27 Ağustos , ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL, dün ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sonrası sert yükselişe geçse de burada fazla kalıcı olmadı. Dünkü işlem gününde 5.80 seviyesinde seyir izleyen 27 Ağustos'a 5.8282 ile başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşt 27 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Bazı yatırımcıların ABD-Çin ticaret savaşına kısa sürede bir çözüm bulunabilmesine ilişkin beklentilerini azaltmasıyla Asya piyasalarında sert yükseliş gerçekleşmişti. Dolar/TL dün gece saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ancak piyasaların açılmasıyla toparlandı ve 5.80 bandında seyir izledi. İşte 27 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,8240
Satış: 5,8275

EURO
Alış: 6,4673
Satış: 6,4728

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.

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