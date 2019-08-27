THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önemli açıklamalarda bulundu. Havacılıkta global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları (THY), 15 saat 15 dakikalık Meksika seferiyle 'en uzun uçuşuna' imza atarken, başta Güney Amerika ile Asya bölgesi gibi iki uç coğrafya olmak üzere tüm dünyada hızlı büyüme arzusunu açıkça ortaya koydu. THY'nin geçen perşembe günü tarifeli olarak başlattığı İstanbul-Mexico City uçuşu, 1 saatlik karadaki bekleme süresinin ardından Amerika kıtasının en popüler turizm merkezlerinden Cancun'a yapılan 2 saatlik seferle noktalandı. Bu seferle birlikte THY, uçtuğu ülke sayısını 126'ya; şehir sayısını ise Mexico City ve Cancun ile 315'e çıkarmış oldu.

SIRADA 'VEGAS' VAR

Posta'nın haberine göre en uzun sefere katılanlar arasında bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçakta, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette şirketin hedefleri, yeni dönem beklentileri ve pazardaki rekabet hakkında konuştu.



Güney Amerika'nın zor bir pazar olduğunu ancak uzun zamandır radarlarında bulunduğunu belirterek söze başlayan Aycı, "Hedefimiz haftada 1.800, yılda 100 bin yolcu taşımak. Sadece Mexico City ve Cancun'la kalmayıp gelişmelere göre Cabo San Lucas'ı da uçuş noktalarımıza ekleyebiliriz. Meksika'da da şu anda haftada 3 seferle başlamamız iyi bir başlangıç olacak. Pazarın büyüme potansiyelini görürsek, bunu 4-5 frekansa çıkarabiliriz" dedi. Aycı, ayrıca Kuzey Amerika'da da yeni pazarları araştırdıklarını anlatırken, Seatle, Orlando ve Las Vegas'ı çalıştıklarını, Kuzey Amerika'da da büyümeye devam edeceklerini ifade etti.



'BOEİNG ADIM ATMALI'

24 adet Boeing 737 Max uçaklarının yerde olduğunu hatırlatan Aycı, "Yüzde 8-9 kapasite kesmek durumunda kaldık. Bu kesintinin yüzde 40'ı iç hat, yüzde 60'ı dış hatlardan oldu. Uçakların 12'si İstanbul'da 12'si Seattle'da fabrikada. 24 uçak eksik uçuyoruz. Boeing bize bu uçakları veremedi. Bu bir dünya krizidir. Ne zaman çözüleceği de belli değil. Bize verdikleri tarih ekim. Mağduriyetimizin giderilmesi konusunda Boeing'in adım atması gerekiyor" diye konuştu. İlker Aycı, tüm bunlara karşılık Sun Express üzerinden yarım milyon, THY üzerinden de 1 milyon yolcuyla bu yıl turizm merkezlerine 1.5 milyon ilave yolcu taşıdıklarını söyledi.



KENDİMİZİ BAZEN GÖKLERDE YALNIZ HİSSEDİYORUZ

İlker Aycı, eksik 24 uçak ve piyasa koşullarının işlere etkisi noktasında şöyle konuştu: "Biz yüzde 7-8 kapasite keserken iç hatlarda bizim dışımızdaki taşıyıcıların kestiği rakamlar THY'den çok çok fazla. İçeride 50 noktaya uçuyoruz. Bu şehirlerin bazılarında kendimizi göklerde yalnız hissediyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Özellikle yüzde 25-30'un üzerinde kapasite kesenlere söylüyorum bunu. Bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum."



FİYATLAR YÜZDE 20 UCUZ

Bilet fiyatlarına değinen Aycı, 2013'te 309 lira olan tavan bilet fiyatının 352 liraya çıktığını belirtirken, "İstanbul'dan Trabzon'a uçak bileti 352 lira, otobüs ise 210 lira; Van uçak bileti 250 lira iken otobüs için de bu fiyat isteniyor. Otobüs ve tren fiyatlarının o günden bu zamana kadar nereye geldiğine bakarsak, havayolu şirketleri için bugünkü fiyattan minimum yüzde 20 daha pahalı olması gerektiğini anlarız. Biz olması gerekenin yüzde 20 ucuzuna uçuruyoruz" dedi.

Yeni havalimanının ne kadar verimli olduğunun göstergelerle ispatlandığını anlatan İlker Aycı, şunları söyledi: "Dıştan dışa transit yolcuda yüzde 5.6 artış var. Nokta. Top ağlarda gol. Eğer meydan bir engel olsaydı bu başarı olmazdı. Bu bayramda biz Atatürk Havalimanı'nı uçuş sayısında direkt yolcuda geçtik. 24 uçak eksik olduğumuz halde yaptık bunu. Bir de bu uçaklarımız olsaydı 600'ün üzerinde kalkışla rekorları kıracaktık."



TAKSİ SÜRESİ DÜŞTÜ: 18 DK

İstanbul Havalimanı taşınmasının önemine değinen Aycı, "Dünyada havalimanı taşıması yapıp batan şirketler var. Dünyaya örnek bir iş yaptık. 5-6 nisanda taşındık. 7 hafta sonra bayram operasyonuyla 2.5 milyon yolcuyu taşıdık. 4'üncü ayda Kurban Bayramı'nda 2.5 milyon yolcuyu daha taşıdık. 2 bayramda 5 milyon yolcuyu getirdik, götürdük. Taksiyi 28 dakikadan 18 dakikaya indirdik. Her geçen gün verimlilik artıyor. Bir kış ve bir yaz geçirmeden İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı gibi kompakt ve verimli olması beklenemez" dedi.