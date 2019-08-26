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Şeker hastasına ! İşte erken emeklilik için şartlar...

Ülkemizde şeker hastalığı olanlara imkanı var. Bunun için çalışma gücünün yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması ve en az 1800 gün prim gerekiyor. Peki şeker hastası olanların erken emeklilik imkanından yararlanması için ne yapması gerekir? Şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...




Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da göremezlik ödeneği gibi kolaylıklar sunuluyor. Özellikle diyabet (şeker) hastalarından malulen emeklilik ile ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden bugün bu konudaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.

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