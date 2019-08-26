güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa,Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda daya dagibi kolaylıklar sunuluyor. Özellikle diyabet (şeker) hastalarından malulen emeklilik ile ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden bugün bu konudaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.