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  • 26.08.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 09:29

nda son dakika hareketliliği! 26 Ağustos , gram, çeyrek,

son dakika... Yatırımcıların güvenlik liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile birlikte altının gram fiyatı son 3 haftadır yükseliş trendinde hareket ediyor. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın ve ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, ABD ile Çin'in birbirlerinden ithal ürünlere getirdikleri misilleme gümrük vergilerinin küresel hisse senetlerini aşağı çekmesi ve güvenli liman varlıklara olan talebi canlandırmasıyla altı yılın yeni zirvesini gördü. Peki, haftanın ilk işlem günü olan 26 Ağustos'ta 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Ağustos'ta altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi günü gram altın 288,70 liradan alınırken, 288,75 liradan satılıyor.

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