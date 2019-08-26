Altın fiyatları, ABD ile Çin'in birbirlerinden ithal ürünlere getirdikleri misilleme gümrük vergilerinin küresel hisse senetlerini aşağı çekmesi ve güvenli liman varlıklara olan talebi canlandırmasıyla altı yılın yeni zirvesini gördü. Peki, haftanın ilk işlem günü olan 26 Ağustos'ta 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

26 Ağustos'ta altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Ağustos Pazartesi günü gram altın 288,70 liradan alınırken, 288,75 liradan satılıyor.