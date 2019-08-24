Dolarda son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergi getirmesinin ardından dolarda hareketlilik sürüyor. Dün ise Fed Başkanı'nın açıklamaları öncesi 5.7660 seviyesinde işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 5.7450'ye kadar geriledikten sonra 5.7510/5.7550 seviyesinde işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7496

Satış: 5,7588

EURO

Alış: 6,3949

Satış: 6,4277