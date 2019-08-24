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  • 24.08.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 09:24

da son dakika hareketlilik: 24 Ağustos ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolarda hareketlilik başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergi getirmesinin ardından dolarda hareketlilik sürüyor. Dün ise Fed Başkanı'nın açıklamaları öncesi 5.7660 seviyesinde işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 5.7450'ye kadar geriledikten sonra 5.7510/5.7550 seviyesinde işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7496
Satış: 5,7588

EURO
Alış: 6,3949
Satış: 6,4277

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