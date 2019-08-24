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  • 24.08.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 09:06

Vali dan açıkladı: sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı!

'nın 16 milyon hedefine doğru adım adım ilerliyor. Vali Münir Karaloğlu, hesabından yaptığı paylaşımında Antalya'ya gelen turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Vali sosyal medyadan açıkladı: Antalya turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı!

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen sayısı 10 milyonu aştı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636 turistin geldiği kenti, geçen sene 8 milyon 586 bin 11 turist ziyaret etti.

10 MİLYONU AŞTI
Bu yılın aynı döneminde ise Antalya'ya 10 milyon 5 bin 323 turist gelerek, yüzde 17'lik artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından ilk, ikinci sırada yer aldı.

16 MİLYONA ADIM ADIM
Vali Münir Karaloğlu, hesabından, Antalya'nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "22 Ağustos itibarıyla Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." paylaşımında bulundu.





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