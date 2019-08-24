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  • 24.08.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 09:34

son durum: 24 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

Son dakika... nda dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi yükselişe geçti. Güncel altın fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 24 Ağustos ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise ğerşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 24 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Ağustos Cumartesi günü gram altın 282,60 liradan alınırken, 282,67 liradan satılıyor.

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