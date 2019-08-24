Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.863,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise ğerşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,43 yükselişle 279,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 24 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Ağustos Cumartesi günü gram altın 282,60 liradan alınırken, 282,67 liradan satılıyor.