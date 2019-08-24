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  • 24.08.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 20:20

Büyük düşüş! nda son durum ne? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor?

Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ardından vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Yaz aylarının son günlerinde bu nedenle vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor?

Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Bankalar tarafından teker teker kredi faiz oranlarında alınan indirim kararıyla birlikte vatandaşlar son durumu araştırıyor. Faiz oranlarının indirilmesiyle birlikte konut ve araç satın olacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

ZİRAAT KATILIM

Konut kredisi: 0.99

Bireysel finansman: 1.59

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