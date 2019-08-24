Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Bankalar tarafından teker teker kredi faiz oranlarında alınan indirim kararıyla birlikte vatandaşlar son durumu araştırıyor. Faiz oranlarının indirilmesiyle birlikte konut ve araç satın olacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son durum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

ZİRAAT KATILIM

Konut kredisi: 0.99

Bireysel finansman: 1.59