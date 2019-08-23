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  • 23.08.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:48

Yerli de talep patlaması! Ön ödeme ile...

Yerli , daha piyasaya çıkmadan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş konuyla ilgili bir açıklama yaparken, "Yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor." dedi.

Yerli otomobilde talep patlaması! Ön ödeme ile...

Yerli piyasaya çıkmadan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor." dedi.

YÜZLERCE YURTTAŞ ÖN ÖDEME İLE...
e ilgi katlanarak büyüyor. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor." dedi.

Karakaş, "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak." ifadelerini kullandı.

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