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  • 23.08.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:31

2019-2020 olacak? , ,

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Öğrenciler ve veliler bu dönemde okul alışverişi ve kayıtlarıyla uğraşıyor. Birçok öğrenci okula servisli gidip geliyor ve her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. için net bir rakam söylemek elbette mümkün değil. Servis ücretleri illere ve gidilecek olan mesafeye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle konuyu illere göre ve gidilecek mesafeye göre belirtmek daha doğru olacaktır. genelinde okul servis ücretlerine %5 oranında zam yapıldığı belirtildi. Okul servisleri, taşımacılık alanının en önemli parçasıdır. 2019-2020 olacak? Okul servis ücretleri İstanbul, ,

2019-2020 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri ne kadar oldu 2019? Yaz tatilinin ortasına geldiğimiz şu günlerde, velileri yavaş yavaş okul telaşı da sarmaya başladı. Özellikle çocuğu uzakta bir okula gidecek olan velilerin aklına yeni eğitim dönemi okul servisi fiyatları takılmaya başladı. İşte İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Servis ücretlerinde okullar uyanıklık yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere bilgiler verildi. Bazı servis firmalarının yüksek ücret talep etmesi nedeniyle veliler şikâyetçi olabilir. Belirlenen ücretin dışına çıkmamak gerekiyor. Aksi halde velilerin şikayet hakkı doğuyor.

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