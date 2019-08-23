İstanbul, Ankara, İzmir okul servis ücretleri ne kadar oldu 2019? Yaz tatilinin ortasına geldiğimiz şu günlerde, velileri yavaş yavaş okul telaşı da sarmaya başladı. Özellikle çocuğu uzakta bir okula gidecek olan velilerin aklına yeni eğitim dönemi okul servisi fiyatları takılmaya başladı. İşte İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Servis ücretlerinde okullar uyanıklık yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere bilgiler verildi. Bazı servis firmalarının yüksek ücret talep etmesi nedeniyle veliler şikâyetçi olabilir. Belirlenen ücretin dışına çıkmamak gerekiyor. Aksi halde velilerin şikayet hakkı doğuyor.