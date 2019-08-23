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  • 23.08.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 11:30

Sahibinden ikinci el alacak kişiler 20 ayda tam 1,5 milyon sorgulama yaptı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında hizmete sokulan uygulama aracılığı ile ikinci el araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 1,5 milyon kişi tarafından sorgulandı.

İkinci el otomobil alacak kişiler 1,5 milyon sorgulama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor. Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1,5 milyon kişi kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS - Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

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