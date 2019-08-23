Türkiye Emekliler Derneği şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır." Ayrıca dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.