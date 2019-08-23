Türkiye Emekliler Derneği şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır." Ayrıca dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.
Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?
Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisini yakından ilgilendiren bir karar alınabilir. Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu bağlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı. Devlet dar gelirliler için kira yardımı uygulaması zaten yapıyor. Peki emekliye kira ve yakacak yardımı olacak mı? İşte tüm detaylar
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