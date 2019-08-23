Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredisi faiz oranlarını, bu ayın başında 180 aya kadar olan vadelerde yüzde 0.99'a çekmesi, özel bankaları da harekete geçirdi. Konut kredi faiz oranlarını birbiri ardına düşürmeye başlayan özel bankalarda faiz oranları, 21 Ağustos itibariyle yüzde 1.34 ile yüzde 2.25 arasında değişiyor. 11 Temmuz'da özel bankaların faiz oranları, yüzde 1.55 ile yüzde 2.5 aralığındaydı. 10 Mayıs'ta yüzde 2.5'lere, 11 Temmuz'da yüzde 1.8'lere yaklaşan konut kredi faizlerinin ortalaması, yüzde 1.5'lerin altına doğru ilerliyor.
EN DÜŞÜK 1.34
Uzmanlar, bankaların faiz ortalamasının psikolojik sınır olarak kabul edilen aylık yüzde 1'in altına inmesi halinde konut sektörünün hareketli günlerine geri döneceğini belirtiyor. Şu anda özel bankalar arasında en düşük konut kredi faizini yüzde 1.34 ile ING Bank uyguluyor. ING Bank'ı, yüzde 1.35 ile Akbank, yüzde 1.36 ile Garanti BBVA izliyor.
REKOR 57 PUAN
Son 40 gün içinde en büyük indirim oranı Albaraka Türk'ten geldi. Albaraka Türk, 11 Temmuz'da aylık yüzde 1.99 olan konut kredi faizini yüzde 1.42'ye çekerek müşterilerine tam 57 puanlık bir avantaj sağlamış oldu. En yüksek konut kredi faizi ise aylık yüzde 2.25 ile Anadolu Bank tarafından uygulanıyor. Konut kredi faiz oranını 11 Temmuz'dan beri yüzde 2.05'te tutan DenizBank ise 40 gündür faiz indirimi yapmayan tek banka olarak dikkat çekiyor.
YAVUZ KARAMAN
EN DÜŞÜK 1.34
Uzmanlar, bankaların faiz ortalamasının psikolojik sınır olarak kabul edilen aylık yüzde 1'in altına inmesi halinde konut sektörünün hareketli günlerine geri döneceğini belirtiyor. Şu anda özel bankalar arasında en düşük konut kredi faizini yüzde 1.34 ile ING Bank uyguluyor. ING Bank'ı, yüzde 1.35 ile Akbank, yüzde 1.36 ile Garanti BBVA izliyor.
REKOR 57 PUAN
Son 40 gün içinde en büyük indirim oranı Albaraka Türk'ten geldi. Albaraka Türk, 11 Temmuz'da aylık yüzde 1.99 olan konut kredi faizini yüzde 1.42'ye çekerek müşterilerine tam 57 puanlık bir avantaj sağlamış oldu. En yüksek konut kredi faizi ise aylık yüzde 2.25 ile Anadolu Bank tarafından uygulanıyor. Konut kredi faiz oranını 11 Temmuz'dan beri yüzde 2.05'te tutan DenizBank ise 40 gündür faiz indirimi yapmayan tek banka olarak dikkat çekiyor.
YAVUZ KARAMAN
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