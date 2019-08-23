Kıdemde dört ayaklı model Tazminat reformu için ilk çerçeve hazırlandı. Modelin dört sac ayağı var: Fon gelirinin işletilmesi, devlet desteği, tamamlayıcı emeklilik, hakların korunması.

Hükümet, 'sosyal tarafların mutabakatıyla' gerçekleştirme sözü verdiği kıdem tazminatı reformu için mesaiye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı ve ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini' vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin 4 saç ayağını 'fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması' oluşturuyor. Fon sistemindeki temel amaç çalışanın gelecekteki maddi durumunu korumak, tüm çalışanların almasını sağlamak, düşük kıdemle işçi çıkarılmasını önlemek olacak. Kıdem primini yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Tazminatı almak için sistemde asgari belli bir süre kalmak gerekecek.



Hazal ATEŞ