Bugünkü
Takvim

Kıdemde dört ayaklı model

Tazminat reformu için ilk çerçeve hazırlandı. Modelin dört sac ayağı var: Fon gelirinin işletilmesi, devlet desteği, tamamlayıcı emeklilik, hakların korunması.

Kıdemde dört ayaklı model
Hükümet, 'sosyal tarafların mutabakatıyla' gerçekleştirme sözü verdiği kıdem tazminatı reformu için mesaiye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı ve ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini' vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin 4 saç ayağını 'fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması' oluşturuyor. Fon sistemindeki temel amaç çalışanın gelecekteki maddi durumunu korumak, tüm çalışanların almasını sağlamak, düşük kıdemle işçi çıkarılmasını önlemek olacak. Kıdem primini yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Tazminatı almak için sistemde asgari belli bir süre kalmak gerekecek.

Hazal ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKıdemde dört ayaklı model
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri