Kanser hastasına 18 ay maaş

çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olanlara malulen emeklilik imkanı sağlanıyor. Bunun için en az bin 800 gün (5 yıl) prim ve sigorta olunan tarihten bu yana 10 yıl geçmesi de isteniyor. Eğer kişi sürekli birisinin bakımına muhtaçsa 10 yıllık sigortalılık süresi de aranmıyor. Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişiklikler sayesinde kanser hastalarına da malulluk maaşı ödeniyor.tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genel olarakolarak uygulanırken; bazı hastalıklardabazılarında iseolabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yanişartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı devam ediyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş kesiliyor.● İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar: Teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.● Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.● Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): Tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.● Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için evde bakım desteği sağlıyor. Ödemenin tutarı aylık bin 384 lira. Bu yardımdan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor. Ayrıca Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Raporların tam teşekküllü hastaneden heyet tarafından verilmesi şartı da bulunuyor. Engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı da aranıyor.

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