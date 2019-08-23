İSTANBUL Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nce koordine edilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen WinGlobal projesi ilk mezunlarını verdi. Yatırımcıyla buluşan 5 girişim Eylül'de ABD'deki Silikon Vadisi'ne gidecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Girişimcilerimiz, orada melek yatırım ağları ile bir araya gelecek. Demo Day etkinliğinde projelerini anlatacaklar, yatırım alma ve satış yapma fırsatı elde edecekler" dedi. Silikon Vadisi'ne gidecek olan girişim ve girişimciler şöyle:

● BRANDFACE/RASIM ÜNER: Özgün markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin birlikte hareket edebileceği, kreatifliği ödüllendiren video paylaşım platformu.

● ROBUSTDYE/CAVID BAYRAMLI: Nanoteknolojik altyapısı ile bütünleşmiş teknolojik bir yol şerit boyası.

● FLIGHTMAX/BILAL KUBILAY KESKİN: Paraşütçülere daha uzun süre uçma şansı vererek kaza durumunda hayatta kalma olasılıklarını artıran ürün.

● CONTAXER/HASAN CAN ORHAN: Emlak danışmanlarının müşteri ve mülk yönetiminde karşılaştığı problemleri çözerek, daha hızlı ve geniş kapsamlı hizmet vermelerini sağlayan bir platform.

● PIN/BARIŞ KONCA: Zinde tutmaya yönelik kafeinli, fonksiyonel soğuk çay.