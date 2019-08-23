Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimleri görünümü konusunda net olmaması nedeniyle yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma öncesinde kar realizasyonuna gitmeleri sonucunda geriledi ve yaklaşık beş ayın en düşük haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

23 Ağustos Cuma günü gram altın 277,21 liradan alınırken, 277,25 liradan satılıyor.