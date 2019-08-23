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  • 23.08.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:37

düşüşte! 23 Ağustos , gram, çeyrek ve tam

nda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Güncel altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar haftanın son işlem gününde altının ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? İşte 23 Ağustos güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimleri görünümü konusunda net olmaması nedeniyle yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma öncesinde kar realizasyonuna gitmeleri sonucunda geriledi ve yaklaşık beş ayın en düşük haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

23 Ağustos Cuma günü gram altın 277,21 liradan alınırken, 277,25 liradan satılıyor.

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