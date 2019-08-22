TÜRKİYE Bilişim Derneği (TBD), KOBİ'lerin dijital dönüşümü için rehber hazırladı. TBD öncülüğünde Alper Gerçek ve Dr. Haluk Gökşen tarafından kaleme alınan, derneğin internet sitesinde yayımlanan 'Endüstri 4.0 KOBI'ler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi' ile KOBİ'lerde dijital değişimin sağlıklı şekilde yönetimi ve dijital dönüşümün başarılı şekilde tamamlanması hedefleniyor. "KOBİ'lerin dünya ile rekabet etmesi, ayakta durabilmesi ve yeni üretim biçimlerine ayak uydurabilmesi için dijital dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor" diyen TBD Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ'lere şu uyarılarda bulundu:

● DİJİTAL dönüşüm firmanın ürünlerinin daha kaliteli ve daha hızlı üretilebilmesi için yeni bir yaklaşım. Karar vericilerin işin özünü anlayamamalarıyla süreç uzamakta. Tüm başarılı dijital dönüşüm projeleri, genel müdür ve yönetim kurulu tarafından desteklenen, takip edilen projelerdir.

● ENDÜSTRİ 4.0'ın yanlış söylemlerinden 'dönüşüm ile insanın yerini robotların alacağı bilgisi', çalışanlarda tedirginlik oluşturuyor. Bu nedenle çalışan direnciyle karşılaşılmasına neden oluyor. Dönüşümün ne olduğu, şirketlere ve çalışanlara getirilerinin neler olacağı anlatılmalıdır.

● NEREDEN başlayacağını, nasıl yürüteceğini bilmeyen veya çok hızlı adım atmak isteyen bir firmanın, danışmanlık hizmeti ile ihtiyaç analizi ve dijital dönüşüm yol haritası oluşturması doğru olacaktır. Aksi takdirde yanlış bir analizle işe başlamak olumsuz sonuçlara yol açar.

● PROJE için yenilikçi bakış açısına sahip ve bütüncül bir ekip gerekir. Projeyi yönetecek yanlış ekip seçilmesi, kazanmadan kaybetmektir.



Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe

KOBİ'LER İÇİN ÖZEL MERKEZ

KOBİ'LERIN dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi'ne başvurular, 30 Eylül'e kadar sürecek. TÜRKONFED'in açıklamasına göre; proje kapsamında ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 120 KOBİ'nin dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılması hedeflenirken; merkeze başvuranlar, dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ'lerle eşleştirilme, mentörlük ve finansmana erişim gibi konularda önemli desteklerden de ücretsiz yararlanacak. Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ'ler için dijitalleşme yol haritası hazırlanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK