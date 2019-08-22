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  • 22.08.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:04

Son dakika: düşüşe geçti! Gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 22 Ağustos

, doların yukarı yönlü hareket etmesi ile birlikte düşüş trendine geçti. Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, ise yüzde 0,47 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü. Peki, şu dakikalarda bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam oldu?

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları hafif değişim göstererek kritik 1,500 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken, yatırımcılar ABD'nin ilerideki faiz indirimlerine ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole'da yapacağı konuşmayı bekliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 22 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Ağustos Perşembe günü gram altın 277,42 liradan alınırken, 277,47 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

22 Ağustos Perşembe çeyrek altın 440,76 liradan alınırken, 450,75 liradan satılıyor.

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