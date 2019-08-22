Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları hafif değişim göstererek kritik 1,500 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken, yatırımcılar ABD'nin ilerideki faiz indirimlerine ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole'da yapacağı konuşmayı bekliyorlar. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 22 Ağustos'ta şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Ağustos Perşembe günü gram altın 277,42 liradan alınırken, 277,47 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

22 Ağustos Perşembe çeyrek altın 440,76 liradan alınırken, 450,75 liradan satılıyor.