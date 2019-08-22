Son dakika haberi... Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili olarak Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019'un ilk yarısı için yüzde 8, ikinci yarısı için yüzde 6; 2020'de ise yüzde 3+3 oranında zam konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

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