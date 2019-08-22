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  • 23.08.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:03

son dakika i Finlandiya ve Almanya modeli nedir? 23 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkacak mı?

yasası ile ilgili ler gündemden bir türlü düşmüyor. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Müjdeli bir haber bekleyenler yeni bir düzenlemenin Meclis gündemine ne zaman geleceğini merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman TBMM gündemine gelecek? İşte merak edilen soruların cevapları… Emeklilikte Yaşa Takılanlar TBMM'ye gelecek Kanun Teklifi'nin detaylarını merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman TBMM gündemine gelecek? EYT Kanun Teklifi'nin içeriği ne? İşte detaylar…

EYT'de Finlandiya ve Almanya formülü açıklaması

EYT'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeleri ve haberleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'deki emeklilikte yaşa takılanlardan EYT'lilerden oluşan heyet ile yapılan görüşme sonrası yeni açıklama yaptı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan herkes şu anda 25 yılını doldurdu. Primi de tamamsa yaşı bekliyor. Hepsinin emekliliği mümkün değil. Ancak yaşta birkaç yılı kalmış olanlar için formüller var. En uygulanabilir olanlar Almanya ve Finlandiya modeli. Peki 23 Ağustos EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nelerdir? İşte son gelişmeler ve tüm detaylar

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