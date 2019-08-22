Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi piyasayı hareketlendirdi. Bu anlamda binlerce vatandaş talep patlaması yarattı ve ev projelerine adeta akın etti. Onlarca banka kredi faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor. Haberimizde bu ücretlere değindik. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası konut kredisi ekspertiz ücreti 573 Lira olarak uygulanmaktadır. Konut alırken DASK ve Bireysel Yaşam sigortaları için maalesef gereksiz prim ödemeleri söz konusu olabilir.
Banka kredi kullandırma ücreti bankadan bankaya değişmekte olup %0,5 - %2 civarındadır. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası en uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada? İşte yanıtı
23 Ağustos en ucuz konut kredisi dosya masrafı ücreti hangi bankada? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası...
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası en uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları düştü ancak kredi dosya masrafları rekor seviyelere çıktı. Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en düşük kredi masrafı veren banka hangisi araştırdık! Detaylar haberimizde... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi piyasayı hareketlendirdi. Bu anlamda binlerce vatandaş talep patlaması yarattı ve ev projelerine adeta akın etti. Onlarca banka kredi faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor. Haberimizde bu ücretlere değindik. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası konut kredisi ekspertiz ücreti 573 Lira olarak uygulanmaktadır. Konut alırken DASK ve Bireysel Yaşam sigortaları için maalesef gereksiz prim ödemeleri söz konusu olabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.