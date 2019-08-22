EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Müjdeli bir haber bekleyenler yeni bir düzenlemenin Meclis gündemine ne zaman geleceğini merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman TBMM gündemine gelecek? İşte merak edilen soruların cevapları… Emeklilikte Yaşa Takılanlar TBMM'ye gelecek Kanun Teklifi'nin detaylarını merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 700 bin kişi gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum ne? EYT ne zaman TBMM gündemine gelecek? EYT Kanun Teklifi'nin içeriği ne? İşte detaylar…