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Uzak Doğu’ya yelken açtık

Ocak-Temmuz döneminde 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'ya rekor ihracat artışları yaşandı.

Uzak Doğu’ya yelken açtık
Ocak-Temmuz döneminde 580 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren gemi ve yat sektöründe Uzak Doğu'ya rekor ihracat artışları yaşandı. 2018'in ilk 7 ayında sadece 51 bin dolar ihracatın yapıldığı Hong Kong'a bu yıl aynı dönemde 35 milyon 551 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Singapur'a ihracat 92 bin dolardan 30 milyon 233 bin, Japonya'ya ise 234 bin dolardan 13 milyon 996 bin dolara yükseldi.

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