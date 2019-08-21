SAKARYA'NIN Sapanca ilçesinde yaşayan girişimci Banu Elif Karabulut, dedesinden miras kalan konağı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı kredi desteğiyle butik otele dönüştürerek turizme kazandırdı. KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan ve kredi desteği alarak 104 yıl önce dedesi tarafından yaptırılan tarihi Aslı Bey Konağı'nı butik otele çeviren Karabulut, "Ortadoğu, Japonya, Amerika ve İngiltere'den gelen misafirleri ağırlıyoruz. Yabancılar için de tercih edilen bir bölgedeyiz dedi.